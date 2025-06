Há 1h e 25min

No «Dois às 10», a estratégia de jogo de Carina foi alvo de críticas. Os comentadores questionaram o seu individualismo no jogo e a falta de comprometimento com outros concorrentes. A sua proximidade com Luís foi vista como estratégica, que lhe deu "projeção e apoio" no jogo. Saiba mais em TVI Player