Há 18 min

Na gala do passado domingo, dia 8, do "Big Brother 2025". Foi anunciada a decisão dos espectadores: Nuno Brito foi o concorrente expulso, tendo acumulado apenas 47% dos votos. Antes de sair da casa mais vigiada do país, o jovem mostrou-se conformado e cumprimentou os colegas.

Quando foi recebido em estúdio, Cláudio Ramos fez questão de relembrar a importância de Nuno durante o jogo e, por isso, apelou até aos fãs que não concordam com o jogo do concorrente.