Cláudio Ramos interrompe momento em direto para atender pedido especial de menino de 6 anos

Hoje às 11:47

No “Dois às 10”, conhecemos a história do pequeno Isaac, de 6 anos, que contrariou todas as expectativas após um diagnóstico de paralisia cerebral. Apesar de prognósticos difíceis, com muita dedicação às terapias e o apoio dos pais, Cláudia e Fábio, hoje já consegue andar e falar. A família mantém o foco em continuar a garantir-lhe o acompanhamento necessário para que o Isaac continue a evoluir e seja feliz.