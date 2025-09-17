Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Cláudio Ramos para Afonso Leitão: «Se tu fosses o vencedor, era bem empregue»

Há 23 min
Cláudio Ramos para Afonso Leitão: «Se tu fosses o vencedor, era bem empregue» - TVI

No «Dois às 10», recebemos Afonso Leitão para uma conversa especial sobre a sua intensa participação no mundo dos reality shows. Em menos de um ano, aceitou três desafios televisivos e, desta vez, conseguiu chegar à grande final. No «Big Brother Verão», foi salvo com apenas 1% dos votos e conquistou o 4.º lugar, numa das edições mais disputadas de sempre. Entre emoções fortes, estratégias e momentos marcantes, Afonso partilha connosco como viveu esta experiência inesquecível.

