Cláudio Ramos para André Ventura: “O António José Seguro defende-se sem o atacar e o André ataca demasiado”

Há 2h e 15min

No “Dois às 10”, recebemos André Ventura, que passou à segunda volta das eleições para Presidente da República e disputa agora a liderança do país com António José Seguro. A poucos dias de os portugueses irem às urnas, numa eleição decisiva que vai definir o novo chefe de Estado até 2031, conversamos com o candidato sobre este momento político crucial, as suas propostas e as prioridades para o futuro de Portugal.