Cláudio Ramos para Carina Frias: «Eras das minhas favoritas desde o primeiro dia»

No «Dois às 10», o apresentador do «Big Brother» revelou a sua admiração por Carina Frias, afirmando: «Eras das minhas favoritas desde o primeiro dia». Durante uma conversa aberta e emotiva, foram recordados os momentos mais marcantes da sua participação, bem como a forma como a sua postura genuína e sincera conquistou tanto o público como os restantes concorrentes. A coerência e integridade que demonstrou ao longo do programa foram destacadas como qualidades invulgares, que marcaram profundamente a sua experiência televisiva.