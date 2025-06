Há 55 min

No «Dois às 10», Manuel Cavaco recorda a amizade com Carolina, destacando a forte ligação entre os dois. O ex-concorrente expressa o desejo de ver a amiga na final do programa, enfatizando a reciprocidade de carinho e afeto entre ambos. Cláudio Ramos aproveita e confessa ter ficado chateado com atitude do ex-concorrente.Saiba mais em TVI Player