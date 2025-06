Há 3h e 19min

No «Dois às 10», Nuno compara a sua experiência no «Big Brother» à de Carina. O ex-concorrente admite sentir-se injustiçado com a sua expulsão e questiona o reconhecimento do público. O concorrente destaca também a sua perceção de ter sido um elemento fundamental para o desenvolvimento do programa e é questionado pelo apresentador sobre se a expulsão de uma concorrente o afetou. Saiba mais em TVI Player