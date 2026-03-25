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Cláudio Ramos para Pedro Jorge: “Acho que não és o que mostraste dentro da casa”

Há 1h e 28min
Cláudio Ramos para Pedro Jorge: “Acho que não és o que mostraste dentro da casa” - TVI

No “Dois às 10”, recebemos Marisa e Pedro Jorge, dois dos protagonistas do fenómeno que foi o “Secret Story 9”. Juntos, formaram um dos casais mais falados de sempre dentro da casa, conquistando o público com a sua relação intensa e cheia de momentos marcantes. Pedro Jorge acabou por se consagrar vencedor do grande prémio, enquanto Marisa alcançou um honroso quarto lugar. Hoje, partilham como tem sido a vida em casal após esta experiência única, os desafios fora da casa e os planos para o futuro.

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