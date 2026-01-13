Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”

Hoje às 10:10
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?” - TVI

No “Dois às 10”, a mesa do pequeno-almoço recebe Diogo Alexandre e Leomarte. Os reality shows não dão origem apenas a romances — por vezes, criam ligações inesperadas. No “Secret Story 8”, nasceu uma amizade improvável que rapidamente conquistou o público e que continua firme fora da casa. Os dois contam como tudo começou e revelam as novidades desta relação especial que perdura no tempo.

Mais Vistos

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

1ª Companhia
Hoje às 09:52
1

Carina Ferreira vai ser mãe pela primeira vez

1ª Companhia
Hoje às 09:41
2

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão

Novelas
11 jan, 08:34
3

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”?

Novelas
8 jan, 10:33
4

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

1ª Companhia
Hoje às 09:52
5

A famosa «Team Azul» perdeu um membro. Leomarte olha para a fotografia de grupo e diz: «Está lá a emplastra»

Dois às 10
Há 3h e 10min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

1ª Companhia
Hoje às 09:52

Sabe quem é este bebé? É português e filho de uma das mulheres mais influentes do país

V+ TVI
Hoje às 06:22

Leomarte Freire acusa colegas de se aproveitarem da morte de Maycon Douglas: «Para se promoverem nas redes sociais»

Dois às 10
Há 3h e 43min

pri «Sem respeito algum»: Manuel Luís Goucha mostra-se indignado e fãs reagem em massa

V+ TVI
Hoje às 10:05

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima filma Sammy e Flor a envolverem-se

Novelas
Há 3h e 59min

O primeiro gesto de Renata Reis para enfrentar o luto após a morte de Maycon Douglas

Dois às 10
Hoje às 09:32

TVI PLAYER

Amor à Prova: Nico está desaparecido

Amor à Prova
Ontem às 22:00

1ª Companhia - Extra - 12 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 23:40

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

Dois às 10
Há 3h e 56min

Um momento insólito: Filipe Delgado na rua, em cuecas... a rezar!

1ª Companhia
Há 3h e 8min

Tensão! Recruta da semana leva reprimenda do instrutor

1ª Companhia
Há 2h e 30min

Amor à Prova: Nico está desaparecido

Amor à Prova
10 jan, 21:35
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Há 27 anos, queda de 15 metros deixou Henrique tetraplégico: “Tenho muitas memórias do que eu era antes”

Dois às 10
Há 2h e 36min

Cláudio Ramos recebe jovem com o pai à beira da morte: “Estás muito nervoso”

Dois às 10
Há 2h e 44min

Pai de Francisco tem apenas seis meses de vida — o tempo necessário para produzir a vacina que o pode salvar

Dois às 10
Há 2h e 56min

Pai de Francisco tem seis meses de vida

Dois às 10
Há 2h e 56min

Músico com mais de 50 anos de carreira vive numa situação de pobreza

Dois às 10
Há 3h e 25min

Da fama à pobreza. Figura pública ficou sem casa e chegou a dormir no aeroporto

Dois às 10
Há 3h e 36min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima recebe um aviso anónimo sobre Flor

Novelas
Hoje às 09:00

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Novelas
Ontem às 08:31

Filho de José Raposo é vítima de assalto. Ator lança apelo angustiante

Novelas
Ontem às 15:39

Aos 73 anos, Helena Isabel revela hábito essencial para o seu bem-estar

Novelas
Ontem às 15:50

«Nem sabia que era possível»: Ana Guiomar faz revelação sobre o seu passado e surpreende

Novelas
Hoje às 00:00

Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio

Novelas
Ontem às 10:26