Cláudio Ramos questiona ex-concorrentes: «Quem é o mais irritante que não se aguenta?» - A resposta é surpreendente

Há 1h e 33min

No «Dois às 10», Tiago explicou a sua estratégia de defesa no programa. Ele confessou que esperava que alguém o atacasse primeiro para que pudesse se defender. «Eu estava à espera que alguém tomasse essa iniciativa para depois eu, ao defender-me também, atacar-me», afirmou. A dificuldade em tomar a iniciativa foi um dos maiores desafios para Tiago, que preferia reagir aos ataques dos outros participantes. A conversa também abordou a dificuldade em dar adjetivos aos colegas devido à convivência e ao prémio em jogo, mostrando a complexidade das relações dentro da casa. A tensão nas nomeações e a saudade de Tiago foram outros temas que vieram à tona, revelando o impacto emocional do jogo. Saiba mais em TVI Player