Cláudio Ramos questiona Melanie Tavares: «Arrisco-me a dizer que se não tivesse sido este episódio, não estava aqui sentada»

Há 1h e 56min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos conversa com Melanie Tavares sobre o trauma que viveu na infância e que a levou a seguir psicologia. Melanie afirma que se não tivesse passado por essa experiência, provavelmente não teria descoberto essa necessidade. A psicóloga partilha como lidou com a dor ao longo dos anos, afirmando que é algo que nunca passa, mas com o qual se aprende a viver. Melanie reforça a importância de acolher a dor e guardá-la no seu lugar, neste caso, no passado, como memórias e lembranças que felizmente não estão presentes no seu dia-a-dia. Saiba mais em TVI Player