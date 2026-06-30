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Cláudio Ramos questiona Pedro Jorge: “Deu-te gozo perceber que, mais uma vez, o Leandro e a Marisa Susana ficam atrás de ti?”

Há 58 min
Cláudio Ramos questiona Pedro Jorge: “Deu-te gozo perceber que, mais uma vez, o Leandro e a Marisa Susana ficam atrás de ti?” - TVI

No “Dois às 10”, recebemos Pedro Jorge, o grande vencedor do “Secret Story – Desafio Final”. O vencedor é confrontado por Cláudio Ramos com uma pergunta direta: “Deu-te gozo perceber que, mais uma vez, o Leandro e a Marisa Susana ficam atrás de ti?”. Pedro Jorge reage sem rodeios e revela como viveu esta conquista e a rivalidade que marcou o percurso no reality show.
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