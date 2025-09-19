Cláudio Ramos reage a dinâmica dentro do «Secret Story 9»: «Está-me a dar cabo da cabeça»

Há 25 min

No «Dois às 10», fazemos um balanço dos primeiros dias da nova edição do «Secret Story 9», que mal começou e já está a gerar muitas emoções e polémicas. Bruna, Bruno Miguel, Dylan e Pedro enfrentam a primeira nomeação e um deles abandonará a casa no próximo domingo. Para comentar cada detalhe e dar a sua perspetiva sobre os jogos, estratégias e relações que já se desenham, recebemos em estúdio ex-concorrentes de edições anteriores.