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Cláudio Ramos reage à mudança física de Bruno após diagnóstico de tumor: “Tem 43 anos…”

6 ago, 11:43
Cláudio Ramos reage à mudança física de Bruno após diagnóstico de tumor: “Tem 43 anos…” - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a emocionante história de Bruno e Telma. Depois de Bruno ter sido diagnosticado com um tumor raro e agressivo, respondeu de forma positiva aos primeiros tratamentos e foi surpreendido com um pedido de casamento e uma cerimónia organizada pelos amigos. Mas, poucos dias após aquele que foi um dos momentos mais felizes das suas vidas, receberam uma notícia devastadora: o tumor tinha metastizado e, neste momento, não existe tratamento disponível em Portugal.
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