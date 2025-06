Há 2h e 30min

No «Dois às 10», a expectativa em torno do nome do bebé de Sara Veloso e Ricardo Martins Pereira atinge o auge com a revelação. A escolha, recebida com entusiasmo, ecoa como uma melodia suave e promissora. Cláudio Ramos mostra-se rendido e elogia o nome escolhido. Saiba mais em TVI Player