No “Dois às 10”, recebemos Daniel Oliveira e Fábio Gonçalves, ex-concorrentes do “Big Brother”, que transformaram a amizade nascida dentro da casa mais vigiada do país numa parceria de sucesso. Hoje, trabalham juntos numa barbearia e vêm contar como a experiência no reality show mudou as suas vidas. A conversa fica ainda marcada por um momento inesperado, quando Cláudio Ramos revela que pondera uma mudança de visual surpreendente, deixando Cristina Ferreira com uma reação que não passou despercebida.
Cláudio Ramos revela que pondera uma mudança inesperada. E a reação de Cristina Ferreira não passou despercebida
Há 1h e 53min