Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cláudio Ramos surpreende menino de 6 anos com paralisia cerebral: “Ouvir dizer uma coisa…”

Há 38 min
Cláudio Ramos surpreende menino de 6 anos com paralisia cerebral: “Ouvir dizer uma coisa…” - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história do pequeno Isaac, de 6 anos, que contrariou todas as expectativas após um diagnóstico de paralisia cerebral. Apesar de prognósticos difíceis, com muita dedicação às terapias e o apoio dos pais, Cláudia e Fábio, hoje já consegue andar e falar. A família mantém o foco em continuar a garantir-lhe o acompanhamento necessário para que o Isaac continue a evoluir e seja feliz.

Mais Vistos

Ricardo João, concorrente do "Secret Story 10"

Dois às 10
14 abr, 15:52
1

Longe de Portugal, Sara Prata e o marido choram morte inesperada

Novelas
Ontem às 09:41
2

«A desligar do mundo»: Longe de Portugal, Sara Prata vive dias de sonho em família

Novelas
11 abr, 08:33
3

Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

Secret Story
15 abr, 22:37
4

Aconteceu ontem no Secret Story e deixou Francisco Monteiro incrédulo: O momento que poucos repararam

Secret Story
Ontem às 10:59
5

Química inegável? Nova interação entre Soraia Sousa e o instrutor Joaquim está a dar que falar

Secret Story
Ontem às 19:54
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

As revelações bombásticas da mãe de Diogo: «Ele tentou inúmeras vezes terminar e ela fazia com que ele voltasse»

Secret Story
Ontem às 19:00

Cláudio Ramos questiona Rita Almeida após separação de Marcelo Palma: «Existiu alguma Ariana?»

Dois às 10
Há 2h e 15min

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica sem a Açoreana?

Novelas
Há 2h e 51min

Jéssica previu tudo o que ia acontecer no Secret Story? Estes são os detalhes que não estão a passar despercebidos

V+ TVI
Ontem às 12:16

Cristina Ferreira faz confissão a Ricardo João: «Fiquei de alguma forma triste contigo»

Dois às 10
Ontem às 15:16

Catarina soma elogios nas redes sociais. E há um detalhe que salta à vista

Secret Story
Ontem às 17:35

TVI PLAYER

Secret Story - Extra - 17 de abril de 2026

Secret Story
Hoje às 00:20

Secret Story - Especial - 16 de abril de 2026

Secret Story
Ontem às 21:50

Amor à Prova: Alice e Cris são apanhados em flagrante

Amor à Prova
Ontem às 22:40

“Já soube dessa informação e não contava”: Ricardo João mostra-se surpreendido com o que descobriu fora da casa

Dois às 10
Ontem às 11:48

Dois às 10 - Ricardo João explica decisão de desistir do Secret Story

Dois às 10
Ontem às 09:50

Eva desabafa com Liliana sobre Diogo: «Mentiu-me tanto, tanto...»

Secret Story
Há 1h e 50min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Abraço emotivo marca entrevista de Cláudio Ramos a família de menino com paralisia cerebral

Dois às 10
Há 25 min

«Desvalorizei»: João Moura Caetano revela como reagiu à pressão mediática e às críticas sobre a sua vida amorosa

Bom dia Alegria
Há 29 min

Cláudio Ramos interrompe momento em direto para atender pedido especial de criança de 6 anos

Dois às 10
Há 30 min

Cláudio Ramos surpreende menino de 6 anos com paralisia cerebral: “Ouvir dizer uma coisa…”

Dois às 10
Há 38 min

Menino com paralisia cerebral contraria médicos ao andar e falar

Dois às 10
Há 39 min

Irreconhecível. Ex-concorrente de reality show passa por mudança de visual e surge muito diferente

Dois às 10
Há 42 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Ana e Bruno descobrem o que Melanie esconde na caixa de estores?

Novelas
Há 2h e 7min

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica sem a Açoreana?

Novelas
Há 2h e 51min

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe homenagem inesquecível e faz discurso marcante: «O nosso rei»

Novelas
Ontem às 14:48

Francisco Adam morreu há 20 anos: Diogo Valsassina faz-lhe uma homenagem arrepiante

Novelas
Ontem às 15:04

Já a conhecemos há anos, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Kelly Bailey. E vai surpreender

Novelas
15 abr, 15:01

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos dá golpe no computador de Vítor para roubar dinheiro do banco

Novelas
Há 3h e 31min