O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Cláudio Ramos surpreendido com testemunho: «Nunca ninguém me falou da hemodiálise com esse sofrimento»

Há 36 min
Cláudio Ramos surpreendido com testemunho: «Nunca ninguém me falou da hemodiálise com esse sofrimento» - TVI

No «Dois às 10», Cláudio Ramos ficou surpreendido com o testemunho de Adília Macedo, professora que lutou durante 22 anos contra insuficiência renal antes de iniciar hemodiálise. Adília relatou o sofrimento intenso durante os tratamentos e a sensação de viver “numa prisão”, revelando a realidade difícil que enfrentou até receber o transplante de rim do filho Ricardo, que lhe devolveu a qualidade de vida.

Mais Vistos

Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»

Big Brother
Ontem às 16:41
1

«Longe de tudo e de todos»: Fanny Rodrigues encanta seguidores com fotografias da viagem às Maldivas

Big Brother
23 abr, 10:19
2

«Pensaram que não tinha roupa para ocasião, que erro gravíssimo»: Katia Aveiro excluída de evento importante da cidade onde vive, no Brasil

V+ TVI
Ontem às 12:11
3

“Sósia” portuguesa de Georgina Rodríguez revela lucro de milhares de euros por mês. E não é como influencer

V+ TVI
Ontem às 18:21
4

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

Big Brother
Ontem às 00:21
5

O maior barraco numa gala. Avó de Catarina Miranda exalta-se e quase é expulsa

Big Brother
Há 3h e 2min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

O cerco está a apertar. Este é o novo leque de nomeados do Big Brother Verão

Big Brother
Ontem às 23:04

Irreconhecível: Atriz vencedora de um Óscar perde 46 quilos

Novelas
Ontem às 17:36

Kina acusa Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Eles dois levaram-me ao limite»

Dois às 10
Ontem às 15:51

Catarina Miranda é apanhada em flagrante e Gonçalo Quinaz não perdoa

Big Brother
Ontem às 17:19

Namoro a dois… até os filhos chegarem: Sofia Arruda diverte fãs com desabafo

Novelas
Ontem às 18:37

Mafalda Castro fez anos e a declaração de amor do namorado é de deitar uma lágrima

Big Brother
Ontem às 18:48

TVI PLAYER

Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente

Big Brother
Ontem às 22:33

Imagens impressionantes mostram mulher a ser brutalmente agredida pelo marido em frente ao filho menor na Madeira

Jornal Nacional
Ontem às 20:34

Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário

Big Brother
Há 2h e 29min

Big Brother - Extra - 25 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

A Protegida: Jorge manda Clarice seduzir Óscar e afastá-lo de Laura

A Protegida
Ontem às 23:20

Catarina Miranda atinge limite com Afonso Leitão: «Eu não quero mais falar contigo sobre este assunto»

Big Brother
Há 3h e 48min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Ricardo doou um rim à mãe e salvou-lhe a vida

Dois às 10
Há 25 min

Cláudio Ramos surpreendido com testemunho: «Nunca ninguém me falou da hemodiálise com esse sofrimento»

Dois às 10
Há 36 min

Cristina Ferreira para Luís Gonçalves: «Gostei tanto de andar aqui a discutir contigo»

Dois às 10
Há 1h e 3min

Luís Gonçalves imagina-se a jogar com Catarina Miranda: «Não ia ser sereno»

Dois às 10
Há 1h e 3min

Luís Gonçalves não mantém relação com ex-colegas? Vencedor confessa: «Não me identifico»

Dois às 10
Há 1h e 4min

«Já gastaste o dinheiro?»: Luís Gonçalves revela o destino dos 100 mil euros do prémio do «Big Brother»

Dois às 10
Há 1h e 11min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
IOL Footer MIN