Com 8 anos, era notícia constante. Reaparece 40 anos depois: «Ficar em silêncio tanto tempo...»

Há 1h e 35min

No «Dois às 10», recebemos um convidado que desde muito cedo mostrou ter nascido para as arenas. Aos 8 anos descobriu a sua paixão pelo toureio e, com o apoio do pai, iniciou um percurso que rapidamente o levaria ao sucesso. Aos 15 anos obteve uma licença especial para ser toureiro profissional e, pouco depois, conquistava o público com a sua arte e coragem, ganhando o título de «príncipe das arenas». Aplaudido em Espanha, França, na América Latina e, claro, em Portugal, Pedrito de Portugal é hoje um nome incontornável do mundo tauromáquico.