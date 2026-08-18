Com apenas 10 anos, Inês escreveu um livro para combater o bullying

Hoje às 10:47

No «Dois às 10», conhecemos a história de Inês, de apenas 10 anos, que decidiu escrever um livro depois de ver uma colega ser gozada na escola. Inspirada pelo exemplo da mãe, Joana, que dedica a vida a cuidar de idosos, a menina quis ensinar os colegas a respeitar as diferenças e escreveu "Os Óculos Novos da Marta", uma história que aborda temas como a autoaceitação e o combate ao bullying. Mãe e filha mostram assim, cada uma à sua maneira, que cuidar dos outros pode ser uma missão de família.