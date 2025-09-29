Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Com um ano e quatro meses, Matheus vai ser submetido a amputação da perna direita

Hoje às 11:48
Com um ano e quatro meses, Matheus vai ser submetido a amputação da perna direita

No «Dois às 10», conhecemos a emocionante história de Eliana e Rodrigo, um jovem casal que sempre sonhou em ser pais. Depois do nascimento da pequena Keyla, chegaram cheios de alegria com a chegada do Matheus, ansiosos por mais esta bênção. No entanto, o dia que deveria ser apenas de celebração transformou-se num turbilhão de emoções quando conheceram o seu bebé e descobriram que ele nasceu com uma malformação.

