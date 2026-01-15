Começou com uma dor de cabeça e, em minutos, estava em perigo de vida: "Perceberam que era mais grave do que imaginavam"

Há 49 min

No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente de Beatriz, que tinha acabado de concluir a licenciatura e se preparava para cuidar dos outros quando, de forma inesperada, a vida lhe trocou as voltas. Com apenas 21 anos, sofreu um AVC que a colocou numa luta intensa pela sobrevivência. A gravidade do seu estado foi tal que a família chegou a temer o pior, vivendo momentos de enorme angústia e dor. Um testemunho marcado pelo sofrimento, pela força e pela esperança, vivido de perto pela mãe e pela irmã gémea, Francisca.