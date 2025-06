Há 1h e 8min

No «Dois às 10», falou-se sobre um polémico comentário de Rita Matias, deputada do Chega, sobre a interrupção da gravidez de uma menina de 10 anos que foi violada. A apresentadora considerou as palavras da deputada «pouco felizes» e fez questão de expressar a sua própria posição sobre o tema, afirmando: «Considero pouco feliz, porque eu tenho uma opinião».