«Como é que namoras com alguém assim?»: Ana responde a quem criticou o seu amor por João

No «Dois às 10», João partilha a sua experiência de vida com um angioma facial, desde o impacto inicial até às dificuldades na escola e adolescência. A família foi apanhada de surpresa, sem qualquer preparação, mas aceitou a situação. João descreve como tentava aproximar-se dos outros, mas acabava por ficar isolado. «Eu tentava aproximar-me, mas como não havia aquela aproximação da parte do outro, eu ficava no meu canto e para mim estava tudo bem». As consultas médicas com a sua mãe para perceber as possibilidades de tratamento eram dispendiosas e não avançaram. Mais tarde, soube da existência de tratamentos a laser, fez algumas sessões que melhoraram a situação, mas não continuou devido ao trabalho. João recorda as dificuldades que enfrentou na escola e durante a adolescência devido à sua aparência, incluindo o isolamento e a falta de apoio.

Ana partilhou a história do seu relacionamento com João, revelando que a aparência nunca foi um obstáculo para o seu amor. Desde o início, a condição de João era um «dado adquirido» para ela. Ana recorda que, quando se apaixonou, «o João já era assim». As reações das pessoas foram um desafio. Ana recorda os questionamentos: «Como é que tu és capaz de namorar com uma pessoa que tem uma mancha na cara?». A pressão externa e os comentários maldosos não abalaram a sua convicção. Ana sempre encarou a situação de João com naturalidade, tanto que, «mesmo na escola», isso não fazia diferença. As amigas de Ana também reagiram ao seu namoro, mas a jovem sempre se manteve firme nas suas escolhas. A aceitação e o amor prevaleceram sobre os preconceitos e as aparências.