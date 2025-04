Comovente - Pai fala sobre a filha que escolheu «ir embora»: «A perda de um filho é algo muito doloroso»

Há 59 min

No «Dois às 10», Pedro, pai de Maria, partilha a dor da perda da filha que tirou a própria vida aos 17 anos. A família foi apanhada de surpresa, pois Maria era vista como uma jovem alegre e cheia de vida. «A minha filha Maria tinha 17 anos e suicidou-se em dezembro do ano passado», recorda Pedro, descrevendo o choque de encontrar a filha sem vida. «Fui imediatamente para o quarto, entrei em modo de ação, tentar reanimá-la», relembra, numa tentativa desesperada de trazer Maria de volta. Pedro recorda com carinho os momentos partilhados, os jantares em família e as séries que viam juntos, questionando o que levou Maria a tomar esta decisão. Apesar da dor, Pedro expressa gratidão pelos 17 anos que partilhou com a filha, reconhecendo o impacto positivo que Maria teve no mundo. A serenidade que demonstra é notável, mesmo perante uma perda tão devastadora. A história de Maria serve de alerta para a importância de estarmos atentos aos sinais e de valorizarmos cada momento com aqueles que amamos.

A conversa aborda a temática da mortalidade entre jovens, uma realidade que se destaca como a segunda principal causa de morte na faixa etária dos 15 aos 25 anos. A importância da terapia familiar no processo de luto é também um ponto fulcral da discussão. Pedro partilha a sua experiência pessoal, falando sobre a inteligência e a criatividade da filha, e como estas características a levavam a questionar o mundo à sua volta. «É verdade, e a Maria de facto era uma pessoa super criativa, estava sempre com algum tipo de projeto em mãos, era boa aluna também a filosofia, acredito que pensasse muito na vida, na vida também», recorda Pedro. A dificuldade em aceitar a ausência e a necessidade de aprender a viver com ela são temas abordados, assim como a importância de respeitar o que aconteceu e de valorizar a própria história. A questão da raiva pela perda é também levantada, explorando se Pedro alguma vez sentiu raiva da filha devido à sua morte. A dor da perda e a importância dos momentos partilhados são enfatizadas, com Pedro a recordar os momentos especiais que tinha com a filha. A conversa estende-se às experiências de pessoas com ideação suicida, que partilham que, no momento, não pensavam em nada. A questão do egoísmo é também abordada, assim como a necessidade de combater os mitos em torno do suicídio. A importância de falar abertamente sobre o suicídio e os sentimentos é reiterada, assim como a necessidade de mudar a forma como a sociedade vê os temas relacionados com a saúde mental.

