Comovente - Perdeu o marido e ainda vai à porta esperar por ele: «Na minha cabeça, ele ainda está comigo»

Há 1h e 7min

No «Dois às 10», Antonieta descreve alguns momentos com o marido que partiu a 25 de fevereiro de 2025. Iam fazer 60 anos a 11 de abril, mas António partiu. Antonieta diz que teve uma vida bonita, ele gostava de fazer surpresas, era um bom chefe de família. Ele partiu sem aviso prévio, foi muito triste. Na minha cabeça ele ainda está comigo. Antonieta ainda sente o marido e fala com ele como se ele estivesse ao pé dela. Foi um vazio muito grande a partida dele. Eu estava muito habituada todos os dias a estar com ele.