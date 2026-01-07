Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Comparada a um centro comercial, casa de 35 milhões de euros de Cristiano Ronaldo vai estar à venda

Há 26 min
Comparada a um centro comercial, casa de 35 milhões de euros de Cristiano Ronaldo vai estar à venda - TVI

No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Adriano Silva Martins, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

Mais Vistos

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Secret Story
1 jan, 01:02
1

Conversa privada vem a público: Leandro revela mensagem inesperada da família de Pedro

Secret Story
3 jan, 22:03
2

Prepare-se para as férias de 2026. Esta praia de água a quase 30ºC está a 2 horas de Portugal

Dois às 10
5 jan, 15:00
3

Areia branca e água quente: juramos que o paraíso fica numa ilha a menos de 2 horas de Portugal

9 jan 2025, 16:31
4

Fora do Secret Story, Marisa desaba em lágrimas após atitude do pai de Pedro Jorge

Dois às 10
Ontem às 12:02
5

Marisa

Dois às 10
Ontem às 11:59
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Já nasceu a filha de Vânia Sá: Veja as primeiras imagens da bebé mais popular de Portugal

1ª Companhia
Há 1h e 20min

Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?

Novelas
Há 1h e 37min

Cristina Ferreira repara que Pedro Jorge está ansioso e disponibiliza ajuda: «Sabes que estamos cá»

Dois às 10
Há 1h e 34min

Figura pública revolta-se com ataques à mãe de Maycon Douglas. Este é o gesto que está a dar que falar

1ª Companhia
Há 1h e 30min

Manuel Luís Goucha sofre percalço nas gravações: Saiba o que aconteceu

1ª Companhia
Há 2h e 21min

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris é o pai biológico de Nico

Novelas
Há 45 min

TVI PLAYER

Durante a corrida matinal, há uma ausência que se faz notar

1ª Companhia
Há 58 min

Instrutor exige a Kina que comece a atar o cabelo. E esta foi a reação

1ª Companhia
Há 1h e 22min

Filipe Delgado salta da cama para cumprir ordens do militar e o momento é hilariante

1ª Companhia
Hoje às 01:24

Dois às 10 - Primeira entrevista de Marisa após o quarto lugar no Secret Story

Dois às 10
Ontem às 09:50

Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do desaparecimento “recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém”

Dois às 10
Ontem às 12:39

Amor à Prova: episódio de estreia

Amor à Prova
5 jan, 22:10
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Tatiana Boa Nova recorda ansiedade durante o parto do segundo filho: “Deixava de ouvir o coração”

Dois às 10
Há 3 min

Piada de Ruben Boa Nova no parto de Tatiana deixa apresentadores às gargalhadas

Dois às 10
Há 4 min

Gonçalo Quinaz critica atitude de Noélia com Filipe Delgado: “Fez-lhe a vida num inferno”

Dois às 10
Há 10 min

Indignado, Cláudio Ramos defende Noélia: “Vi humilharem a Noélia e a Noélia está no meu coração”

Dois às 10
Há 11 min

Era esperado e acabou por se confirmar. Ex-concorrente de reality shows anuncia separação

Dois às 10
Há 20 min

Comparada a um centro comercial, casa de 35 milhões de euros de Cristiano Ronaldo vai estar à venda

Dois às 10
Há 26 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Eis os resultados dos testes de paternidade de Cris e Bruno

Novelas
Ontem às 11:22

Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?

Novelas
Há 1h e 37min

Esta é a irmã de uma das atrizes mais acarinhadas da Televisão e está a dar que falar além-fronteiras

Novelas
Ontem às 16:38

Férias de luxo e de milhares de euros: Esta atriz está a deixar as redes socias em alvoroço

Novelas
Ontem às 15:51

Há pessoas que me vão matar mas...»: Ana Guiomar emociona ao confessar a sua maior prova de amor

Novelas
Ontem às 14:13

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

Novelas
3 jan, 14:12