Concorrente expulsa do «Big Brother» revela o momento crucial que mudou a sua postura no jogo

Há 2h e 24min

No «Dois às 10», Ana recorda as suas angústias iniciais dentro da casa do Big Brother. A ex-concorrente confessa a sua constante preocupação em gerar conteúdo interessante para o programa, receando não estar à altura das expectativas. Ana descreve a pressão sentida por ter que pensar diariamente em criar momentos cativantes para as câmaras. A conversa aborda o momento em que Ana decidiu assumir a sua verdadeira personalidade e expressar as suas opiniões, o que gerou conflitos com alguns colegas. A ex-concorrente recorda que esta mudança de comportamento resultou em reações negativas por parte de outros participantes, o que a fez sentir-se alvo dentro da casa. Saiba mais em TVI Player