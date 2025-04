Concorrentes do «Big Brother» «brincam» com o fogo - Luís no centro da polémica: «Ele não ouve»

Há 2h e 40min

No «Dois às 10», a discussão acende-se em torno do comportamento de Luís, cuja persistência em não seguir as instruções do Big Brother gera controvérsia. A sua dificuldade em manter-se calado, mesmo após repetidos pedidos, é o foco do debate. «Esteja à espera, depois dizer uma vez, duas vezes, três vezes, ao Luís, para estar calado, e ele não se cala», comentam os participantes, destacando a frustração causada pela sua atitude. A análise estende-se às nomeações. Saiba mais em TVI Player