No «Dois às 10», recebemos Mário Palmeirim e a sua amiga Mochi, uma cabra anã que se tornou a sua melhor amiga que se tornou também na mascote da sua churrasqueira. A amizade dos dois conquistou os vizinhos e também os clientes.
Conheça Mochi, a cabra anã que é uma celebridade na Internet
Há 1h e 19min
