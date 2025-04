Conheça o superalimento que regula o cortisol

Há 2h e 33min

No «Dois às 10», o abacate é a estrela da conversa sobre alimentação saudável e controlo do stress. Este fruto, apreciado pelo seu sabor e versatilidade, é apontado como um excelente regulador do cortisol, hormona associada ao stress. «O abacate é ótimo para regular o cortisol», é destacado. A discussão estende-se à importância de uma alimentação equilibrada para evitar a ansiedade, contrastando com o consumo excessivo de estimulantes. A má alimentação e a falta de sono são apontadas como fatores que contribuem para o aumento do stress e da ansiedade. Comer bem e regularmente é essencial para manter os níveis hormonais estáveis e promover o bem-estar geral. A permissibilidade de um «dia de lixo» na alimentação é também abordada, com a ressalva de que a moderação é fundamental para não comprometer os resultados alcançados com uma alimentação saudável.