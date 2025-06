Conhecemos o projeto secreto de Luisinha Oliveira

Hoje às 10:37

No «Dois às 10», Luizinha Oliveira surpreendeu ao revelar o seu mais recente projeto: o «Well-being Dear Journal». Mantido em segredo até ao lançamento, o projeto reflete uma faceta desconhecida da influenciadora. «Eu fiz questão de... Guardar segredo», confessa Luizinha, explicando que nem as amigas mais próximas sabiam do projeto. A ideia surgiu da vontade de criar algo que fosse além da imagem pública e da moda. Segundo Luizinha, o objetivo é ajudar as pessoas através da escrita, uma prática que ela valoriza muito e que considera essencial para a saúde mental. «Eu sempre quis criar alguma coisa minha, mas sem ser criar por criar», explica, revelando que o journal é um reflexo de quem ela é e dos seus valores. Saiba mais em TVI Player