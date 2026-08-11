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Convidada de 92 anos faz pedido a Cristina Ferreira e esta não hesita em realizá-lo: "Vá buscar para toda a gente ver"

Há 51 min
Convidada de 92 anos faz pedido a Cristina Ferreira e esta não hesita em realizá-lo: "Vá buscar para toda a gente ver" - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a avó Luísa, uma avó muito especial que, apesar do seu metro e quarenta, tem um lugar gigante no coração dos três netos, Rúben, João e Luís. Entre brincadeiras, cumplicidades e muitos vídeos, os netos transformaram a avó numa verdadeira estrela da internet. Hoje, a avó Luísa já não é só deles: conquistou também o coração de milhares de pessoas.
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