Convidada deixa Cristina Ferreira comovida: “Se sair daqui hoje e morrer, vou feliz para ao pé da minha filha”

Há 35 min

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Lurdes, uma mulher que enfrenta uma dura batalha contra o mesmo cancro que levou a vida da filha. Depois de ter assistido à luta da filha contra a doença e de a perder, vê-se agora obrigada a enfrentar o mesmo diagnóstico, carregando consigo a dor da ausência e o peso de uma herança familiar marcada pelo cancro. Entre o luto e a própria luta pela vida, Lurdes encontra forças para seguir em frente e quer prestar uma sentida homenagem à filha, mantendo viva a sua memória todos os dias.