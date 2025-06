Convidada emociona-se ao receber convite inesperado em direto

Há 1h e 52min

No «Dois às 10», Marisa é surpreendida com um convite inesperado em direto. A emoção toma conta da convidada quando Marisa recebe a notícia, demonstrando a sua felicidade e carinho pelo casal. A conversa estende-se aos planos para o casamento, com a data a ser cuidadosamente escolhida, considerando a agenda da madrinha e outros detalhes importantes. O momento é de celebração e partilha, com todos a expressarem o seu entusiasmo pelo futuro do casal. Saiba mais em TVI Player