No «Dois às 10», Sofia Matos, advogada, Vítor Marques, inspetor-chefe da PJ, e Inês Balinha Carlos, psicóloga, comentam os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação policial e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.
Criança de 10 anos desaparecida desde julho é encontrada em casebre abandonado. Estava subnutrida e com cocaína no organismo
Há 51 min