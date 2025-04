Cristiano Ronaldo troca de guarda-costas gera polémica: Excesso de zelo ou necessidade?

Há 1h e 31min

No «Dois às 10», a mudança de guarda-costas de Cristiano Ronaldo domina a conversa. As razões por trás desta decisão são analisadas. Será que o novo guarda-costas está a exagerar na proteção ou as ameaças a Ronaldo justificam medidas tão drásticas? A discussão acende o debate sobre os limites da privacidade e o direito à informação. «Foi a primeira vez que vimos isto», comentam no programa, referindo-se ao uso da lanterna para encadear os jornalistas. A segurança de figuras públicas é um tema sensível, e este caso levanta questões importantes sobre o equilíbrio entre proteção e liberdade de imprensa. A conversa explora as diferentes perspetivas sobre o assunto, sem chegar a uma conclusão definitiva. Saiba mais em TVI Player