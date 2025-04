Cristina Ferreira: «A Gala de ontem dá espaço à discussão...»

Há 3h e 21min

No «Dois às 10», Tomé foi o oitavo concorrente a ser expulso do «Big Brother 2025», com 25% dos votos. A apresentadora, Cristina Ferreira, iniciou um debate com os comentadores sobre as expectativas da expulsão e o impacto na casa. A análise focou-se em quem seria o elo mais fraco e nas reações à sua saída. A gala, repleta de surpresas, manteve os comentadores em alerta, tentando adivinhar os próximos desenvolvimentos. «Deve adivinhar o que aí vem», comentou-se, numa antecipação tensa do que estaria por vir. A decisão do público de eliminar Tomé gerou um debate aceso sobre as suas implicações no jogo. Será que a sua postura mais discreta o prejudicou? A questão paira no ar, enquanto os restantes concorrentes avaliam as suas estratégias. Saiba mais em TVI Player