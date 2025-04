Cristina Ferreira aborda o luto parental e a culpa numa conversa muito emotiva

Há 1h e 50min

No «Dois às 10», Pedro aborda a dor da perda da filha e a forma como a sociedade lida com quem retira a própria vida. Pedro partilha a sua visão sobre a saúde mental, comparando-a com a saúde física e defendendo a importância de procurar ajuda profissional. O luto é um processo complexo e cada pessoa o vive de forma diferente. Pedro procurou terapia familiar para lidar com a dor. Pedro reconhece que existem barreiras na família e nos relacionamentos, mas acredita que é possível superá-las através do diálogo e da compreensão. A serenidade de Pedro é resultado da terapia prévia que o ajudou a encarar o luto de forma mais consciente. «Cada um tem a sua forma de lidar com o luto», explica, enfatizando a importância de dar espaço ao outro para vivenciar a dor à sua maneira. Saiba mais em TVI Player