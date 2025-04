Cristina Ferreira afirma com orgulho: «Eu já fiz a melhor televisão deste país!»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira afirmou ter feito «a melhor televisão deste país» em programas de daytime. Cláudio Ramos afirma que «dificilmente se vai fazer igual». Cristina recorda as muitas críticas recebidas nessa época. A conversa termina num tom bem-disposto, com elogios à novela «Festa é Festa» e ao ator Manuel Marques. Cristina incentiva os espetadores a continuarem a acompanhar a novela, elogiando o elenco. Saiba mais em TVI Player