Cristina Ferreira avança notícia que está chocar o país: «São histórias que estão a causar algum desespero»

Há 1h e 21min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira dá notícia: «São histórias que estão a causar algum desespero» — a apresentadora abordou em direto uma sucessão de casos alarmantes, revelando que cinco violadores foram detidos no mesmo dia. A gravidade e a proximidade dos acontecimentos deixaram Cristina visivelmente abalada, assim como os restantes presentes no estúdio. Num momento de grande emoção e indignação, destacou a urgência de refletir sobre o que está a acontecer na sociedade e apelou à justiça e proteção das vítimas.