Cristina Ferreira comenta possibilidade de Noélia estar grávida: "Só a partir de quatro ou cinco semanas..."

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam todas as últimas novidades da “1.ª Companhia”. Domingo foi de gala e a recruta Sara Santos acabou por ser expulsa, deixando a base em verdadeiro choque. Os comentadores analisam os momentos mais polémicos, as reações dos recrutas e discutem os próximos passos desta temporada, cada vez mais intensa e imprevisível.