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Cristina Ferreira e Cláudio Ramos fazem anúncio sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: “Guardámos bem o segredo”

Há 1h e 11min
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos fazem anúncio sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: “Guardámos bem o segredo” - TVI

No “Dois às 10”, é dia de ficar a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. Cinha Jardim, Isabel Figueira, Inês Simões, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, numa conversa onde não faltam opiniões, curiosidades e os principais detalhes sobre um dos eventos mais mediáticos do momento.
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