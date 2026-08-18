No «Dois às 10», Nuno Jesus, ex-concorrente do "Secret Story 6", e a mulher Mafalda Janeca surpreenderam Cristina Ferreira e Cláudio Ramos com dois casacos personalizados da marca "Little Dreamer", criada pelo casal e inspirada na filha Madalena, de seis anos. O gesto acontece durante uma conversa em que o casal recorda o percurso de Nuno no reality show e apresenta o projeto de família que transformaram numa marca dedicada a peças personalizadas para bebés.
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos surpreendidos com casacos personalizados por ex-concorrente do Secret Story
Hoje às 10:18