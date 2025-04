Cristina Ferreira e Pedro Teixeira anunciam «Star Park»: o novo programa da TVI!

Há 3h e 17min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Pedro Teixeira anunciam a estreia de «Star Park», o novo programa de sábado à noite da TVI, apresentado por Pedro Teixeira e Diogo Amaral. Devido às gravações, Diogo Amaral não pôde estar presente, mas Cristina Ferreira prometeu que irão conversar com ele mais tarde no programa. A apresentadora referiu ainda que guarda um desafio para Pedro Teixeira, relacionado com os desafios que toda a gente fazia e ele não. O programa estreia amanhã à noite na TVI. Saiba mais em TVI Player