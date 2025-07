Cristina Ferreira emocionada ao reencontrar cara da TVI: «Não há dia nenhum em que eu não tenha saudades suas»

Há 3h e 21min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebe Quintino Aires, uma figura bem conhecida do público pelas suas opiniões controversas. Natural de uma pequena localidade, Quintino Aires revelou desde cedo uma curiosidade intensa pelo comportamento humano, o que o levou a dedicar 35 anos à psicologia. Agora, dá uma nova direção à sua vida: trocou os consultórios de psicologia pelos corredores do Hospital de Torres Vedras, onde exerce como médico. Fomos acompanhar de perto a sua nova rotina e perceber o que motivou esta mudança radical.