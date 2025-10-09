Cristina Ferreira enaltece atitude de Leandro com Liliana após o Especial do «Secret Story 9»

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
No «Dois às 10», comentamos as novidades do momento na casa do «Secret Story 9». É dia de ficarmos a par de tudo o que tem acontecido entre os concorrentes, das dinâmicas mais intensas às polémicas que estão a dar que falar. Para isso, contamos com a companhia dos comentadores Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem sempre perspetivas únicas, boa disposição e muitas opiniões sobre os últimos acontecimentos do reality show.

