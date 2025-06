Cristina Ferreira encerra entrevista a deputada do Chega: «Já sei que vou levar por tabela hoje. É-me profundamente indiferente»

Há 1h e 14min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira encerrou a entrevista à deputada do Chega com uma declaração firme: «Já sei que vou levar por tabela hoje. É-me profundamente indiferente». A apresentadora mostrou-se imune às críticas antecipadas, focando-se na importância de dar espaço para o debate político, mesmo quando os temas e opiniões suscitam controvérsia e reações fortes entre o público.