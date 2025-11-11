Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Cristina Ferreira esclarece polémica sobre o avião enviado por Bruno Savate: «É uma informação que vai condicionar aquilo que é este desafio»

Há 2h e 48min
Cristina Ferreira esclarece polémica sobre o avião enviado por Bruno Savate: «É uma informação que vai condicionar aquilo que é este desafio» - TVI

No «Dois às 10», Bruno Savate, um dos nomes mais icónicos da história dos reality shows em Portugal, junta-se a nós para comentar e esclarecer todos os detalhes sobre a mais recente polémica que está a agitar a casa do «Secret Story 9». Com a sua experiência e olhar atento, Savate promete não deixar nada por dizer e revelar o que realmente se passa por detrás das câmaras deste fenómeno televisivo.

Mais Vistos

Hotel de luxo em Portugal coloca à venda mesas, colchões, poltronas e outro recheio a partir de 5€

Dois às 10
9 nov, 09:00
1

De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»

Novelas
Ontem às 12:26
2

Mobília à venda do Hotel Onyria Quinta da Marinha

5 nov, 12:47
3

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

Novelas
21 jul, 15:18
4

Após alegada traição de Daniel Gregório, Liliana Filipa quebra o silêncio: «Há ladrões que ficam impunes»

Secret Story
Há 3h e 44min
5
01:21

As primeiras imagens de Fábio e Ana no quarto secreto

Secret Story
Ontem às 23:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ganhe 5.000€ com a app TVI Pass - participe já!

6 nov, 09:28

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

Jéssica Vieira estreia-se no mundo da música ao lado de cantora de sucesso

Secret Story
Há 1h e 49min

Sem filtros: Todos falam da conversa de Cristina Ferreira e Bruno Savate. Saiba porquê

Secret Story
Há 2h e 4min

Vem aí em «A Protegida»: Sofia insinua-se a Francisco, mas ele recusa e dá-lhe um conselho

Novelas
Há 2h e 58min

Vem aí em «Terra Forte»: Descontrolado, Sammy ameaça Maria de Fátima

Novelas
Há 3h e 31min

TVI PLAYER

Cristina Ferreira responde a Bruno Savate: «Eu sou a apresentadora»

Dois às 10
Há 2h e 42min

Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»

Dois às 10
Há 3h e 7min

Secret Story 9 - Extra - 10 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

Cristina Ferreira e Bruno Savate: a conversa de que todos falam - Veja na íntegra

Dois às 10
Há 2h e 31min

André Ventura sobre a comunidade cigana: «Se o presidente não consegue fazer os ciganos cumprir a lei, mais ninguém consegue»

Dois às 10
Há 1h e 16min

André Ventura diz ser o «candidato que quer pôr o país na ordem» - Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 1h e 5min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Está a chegar o concerto do ano. Várias gerações dos Morangos com Açúcar juntam-se no Meo Arena

Morangos com Açúcar
Há 58 min

André Ventura diz ser o «candidato que quer pôr o país na ordem» - Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 1h e 5min

André Ventura sobre a comunidade cigana: «Se o presidente não consegue fazer os ciganos cumprir a lei, mais ninguém consegue»

Dois às 10
Há 1h e 16min

A dúvida muito pessoal que Cristina Ferreira quis esclarecer com André Ventura

Dois às 10
Há 1h e 32min

André Ventura sobre polémica em direto: «Saí daquela entrevista porque foi uma armadilha»

Dois às 10
Há 1h e 34min

Cristina Ferreira confronta André Ventura: «Tem pena de não ter sido líder do PSD?»

Dois às 10
Há 1h e 39min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão

Novelas
9 nov, 09:08

Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

Novelas
9 nov, 14:13

Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”

Novelas
8 nov, 08:30

Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

Novelas
Ontem às 13:06

Sara Barradas anuncia mudanças e deixa promessa intrigante

Novelas
Ontem às 13:29

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?

Novelas
Ontem às 09:29